Qui! Group, tribunale dichiara il fallimento

Genova. La richiesta di fallimento per la società Qui! Group, che era stata presentata dalla procura, è stata accettata dal tribunale fallimentare di Genova.

I vertici del gruppo avevano chiesto l’avvio dell’amministrazione straordinaria, ma il giudice Daniele Bianchi ha optato per il fallimento. Il debito contestato alla società supera i 32 milioni di euro.

“La situazione è grave – commenta Nicola Poli, della Filcams Cgil – si tratta della società più grossa dell’universo Qui!. Ora bisognerà attendere la nomina del liquidatore fallimentare e per i 200 dipendenti non ci sarà futuro”. L’unica speranza è che subentri un acquirente.

Trattandosi della società che rappresentava la “cassa” di tutte le società del gruppo, sono a rischio anche gli altri 400 dipendenti che fanno parte delle società della galassia Qui!.

Lunedì mattina è in programma l’assemblea dei lavoratori e successivamente un incontro con l’assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino per capire come la Regione possa supportare questi lavoratori in grossa difficoltà.