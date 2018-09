Punto viabilità: Sestri e Cornigliano sempre sotto pressione, in lungobisagno Dalmazia ancora lavori

Genova. Questa mattina consueto traffico in aumento sulle direttrici che dalla zona con viabilità modificata (Sestri Ponente e Valpolcevera) conducono verso il centro ed il Levante cittadino, le auto hanno cominiciato a incolonnarsi in via Siffredi già alle 6.45 (lo abbiamo constatato personalmente), probabilmente in tanti scelgono di partire prima da casa per evitare di restare imbottigliati.

Tuttavia la situazione questa mattina non era particolarmente complessa sull’Aurelia in direzione Levante. La polizia municipale non segnala situazioni particolari o critiche, anche se in questo momento ci sono forti rallentamenti per chi da Genova Ovest si dirige verso il casello di Genova Aeroporto, percorrendo sia la Guido Rossa, sia via Cornigliano.

Tutte le postazioni sono monitorate da personale della polizia municipale presente sul posto: con segnalazioni manuali provvede a quanto necessario per mantenere la fluidità della circolazione.

Coda in via Chiaravagna, a Sestri. In questi giorni, tra l’altro, sono cominciati i lavori per completare il trasferimento delle sottoutenze per il nuovo ponte su via Giotto, che sarà aperto, secondo quanto dichiarato dal Municipio Medio Ponente dopo le riunioni con i responsabili del cantiere, a gennaio 2019.

Sempre a Sestri, nella zona di maggior traffico, a breve verranno riattivati 2 impianti semaforici con attraversamento a “chiamata” per i pedoni: all’incrocio con via Manara/Montecchi e in via Giotto all’incrocio con via Calda.

Quest’ultima riattivazione è fondamentale in vista della riapertura delle scuole della zona.

Dall’altra parte della città, in lungobisagno Dalmazia, proseguono i lavori per risistemare la strada dopo lo scoppio del tubo dell’acqua: apertura delle due corsie direzione mare e di una sola, al momento, per la direzione monte. Riattivato l’impianto semaforico spento al momento della chiusura iniziale.

Particolarmente congestionata la zona intorno al casello autostradale di Genova Bolzaneto, soprattutto via Pastorino.