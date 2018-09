Genova. Il giudice sportivo si è pronunciato in merito alla partita della prima giornata tra Athletic Club Liberi e Cadimare, accogliendo il reclamo della società ospite. Il risultato viene tramutato in 0-3 per gli spezzini; l’Athletic Club Liberi è stato multato di 200 euro.

Inoltre, il calciatore Matteo Matarozzo (Athletic Club Liberi) è stato squalificato per due giornate; il dirigente accompagnatore Davide Caroglio (Athletic Club Liberi) è stato inibito fino all’8 novembre.

Una giornata di squalifica è stata inflitta a Juan Haroldo Rotela Pena (Burlando) e Marco Maccione (Colli Ortonovo).

Il Casarza Ligure è stato multato di 150 euro perché “a fine gara, una persona non identificata, ma riconducibile alla società, mentre stava per entrare nello spogliatoio della stessa, rivolgeva al direttore di gara una frase ingiuriosa; alla richiesta del direttore di gara di procedere alla sua identificazione, il soggetto in questione scappava, rendendo questa impossibile”.

La classifica marcatori dopo 2 giornate:

2 reti: Gandolfo (Real Fieschi), Massaro (Golfo Paradiso), Curabba (Campomorone Sant’Olcese), Dapelo (Burlando), Monticone (Goliardicapolis)

1 rete: Zapelli, Marasco (Rivasamba), Goldoni (Magra Azzurri), Selva (Golfo Paradiso), Torlione, Rusconi (Little Club G. Mora), Campagni (Forza e Coraggio), Arlandini (Goliardicapolis), Ibba, Nicolini, M. Valletta, Ferdani, Venturotti, Pannone, Bertocchi (Don Bosco Spezia), Ronconi, Pane (Real Fieschi), Dascanio, Costa (Canaletto Sepor), Barbieri (Casarza Ligure), Desogus, Russo, Dell’Ovo (Cadimare), Rotela Pena, Carboni, Cimieri (Burlando), Carrubba, Puggioni (Borzoli)

Autoreti: 1 Ronconi (pro Borzoli)