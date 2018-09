Genova. Un terzetto guida il girone A di Promozione dopo tre giornate, a quota 7 punti. Lo compongono Varazze, Ospedaletti e Legino.

La squadra indicata dai più quale favorita per la vittoria finale, l’Ospedaletti, ha pareggiato 0 a 0 nell’anticipo con il Vallescrivia. Per la formazione di mister Firpo è il terzo segno “X” in tre turni.

Abbandona il punteggio pieno anche il Varazze, fermato sul pari da un combattivo Mignanego. Sul terreno dei genovesi è finita 1 a 1. I locali hanno sbloccato il risultato con Pinna dopo un quarto d’ora; la squadra guidata da Calcagno ha ristabilito la parità alla mezz’ora della ripresa.

Bel successo del Legino in casa del Celle Ligure. La formazione condotta da Girgenti ha colpito due volte con Spadoni, a segno al 22° del primo tempo e al 2° della ripresa.

In una delle sfide più attese della giornata il Taggia ha avuto la meglio sull’Arenzano per 1 a 0. Decisiva la rete di Rovella al 31° del secondo tempo, che ha inflitto la prima sconfitta in campionato alla squadra allenata da Podestà.

Sestrese e Bragno, nei primi due turni, avevano ottenuto entrambe una vittoria ed una sconfitte. Nello scontro diretto è arrivato il pari: 2 a 2, dopo che a metà gara le due squadre erano sull’1 a 1. Al Piccardo di Borzoli i valbormidesi si sono portati due volte avanti, entrambe grazie ad Anselmo; i locali hanno pareggiato prima con Akkari e poi con Sattin.

Prima vittoria, dopo due pareggi, per la Dianese e Golfo. La neopromossa è uscita vincitrice dal terreno della Voltrese per 3 a 1, grazie alle segnature di Burdisso, Garibbo e Martini. Nel recupero il gol di Boggiano ha reso meno pesante la sconfitta dei gialloblù.

Pareggio esterno per il Ceriale, sul campo della matricola San Stevese che ha così ottenuto il suo primo punto. Ospiti in vantaggio per primi con Tomao al 28° della ripresa; al 43° ha replicato De Flaviis.

In una giornata caratterizzata da due sole vittorie casalinghe, ha fatto valere il fattore campo il Serra Riccò. I gialloblù hanno colto i primi 3 punti battendo per 3 a 2 la Loanesi. Per i vincitori doppietta di Poggioli e gol di Draghici; per i rossoblù reti di Daddi e Condorelli.