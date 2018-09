Processo d’appello a Bossi e Belsito: sentenza il 20 novembre

Genova. Potrebbe arrivare il 20 novembre la sentenza della corte d’appello di Genova nei confronti di Umberto Bossi, Francesco Belsito e dei tre ex revisori contabili nel processo sulla presunta maxi truffa allo Stato sui rimborsi elettorali.

I giudici hanno rinviato a quella data le contro repliche dei difensori e poi si dovrebbero chiudere in camera di consiglio. All’udienza di oggi hanno parlato gli avvocati Domenico Mariani e Rinaldo Romanelli, rispettivamente difensori del senatore e dell’ex tesoriere. Ieri il sostituto procuratore generale Enrico Zucca aveva chiesto la conferma della condanna a 4 anni e 10 mesi per Belsito.

A luglio il pg aveva chiesto la condanna a 1 anno e 10 mesi per Umberto Bossi, mentre per i revisori dei conti, Diego Sanavio, Antonio Turci e Stefano Aldovisi, rispettivamente a 2 anni (i primi due) e un anno e tre mesi. In primo grado, Bossi era stato condannato a 2 anni e 6 mesi, Belsito a 4 anni e 10 mesi; e i tre ex revisori, Diego Sanavio, Antonio Turci e Stefano Aldovisi, rispettivamente a due anni e otto mesi (i primi due) e a un anno e nove mesi.