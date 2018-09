Problemi di staticità, evacuato edificio in Via Campasso

Genova. Sono state sgomberate dai vigili del fuoco e trasferite in albergo le quattro famiglie residenti al civico 8 di Via Campasso, undici persone, che è stato sgomberato per il rischio di problemi di staticità.

A segnalare le problematiche i residenti che, dopo aver sentito alcuni rumori sospetti, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto, quindi, le squadre che hanno fatto una verifica con il funzinario assieme ai tecnici del comune che hanno deciso di attuare questo provvedimento in via precauzionale.

Secondo le prime informazioni, non ufficiali, si tratterebbe di problematiche non legate al crollo di Ponte Morandi, la strada è abbastanza lontana dai piloni, ma di problematiche che già si erano manifestate in passato e che sarebbero state accentuare dalle piogge degli ultimi giorni.