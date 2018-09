Pro Recco, tre giorni di common training con la Dinamo Mosca

Sori. Antipasto di Champions League in casa Pro Recco: da oggi, per tre giorni, la truppa di mister Rudic si allenerà con la Dinamo Mosca; la squadra russa, in cui milita l’ex Dusko Pijetlovic, sarà proprio una delle avversarie europee dei biancocelesti.

Ecco nel dettaglio il programma: oggi a Sori doppia seduta (10,30-12,30, 18-20); martedì mattutino a Sori (10,30-12,30) e serale a Bogliasco (18-20); mercoledì a Sori doppia seduta (10,30-12,30) con amichevole a ingresso libero (18-20) per concludere il common training.