Prima la lite e poi l’aggressione con un ombrellone, arrestata

Chiavari. Prima avrebbe litigato per futili motivi e poi, assieme a un uomo, non ancora identificato, avrebbe aggredito con l’asta da ombrellone un cittadino marocchino 47 enne, procurandogli lesioni guaribili in una decina di giorni

Per questo motivo, nella nottata di ieri, i Carabinieri della Radiomobile di Chiavari, assieme a quelli della locale Stazione, hanno proceduto all’arresto di una donna 44 enne, Pregiudicata, residente a San Colombano Certenoli.

La donna è stata arrestata e ristretta presso la camera di sicurezza in attesa rito direttissimo.