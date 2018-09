Prima Categoria, Coppa Liguria: Campese e Bargagli vincono gli anticipi

Genova. E’ partita la Coppa Liguria riservata alle squadre partecipanti al campionato di Prima Categoria.

La Campese vince (3-2) in casa dell’Olimpic Prà Pegliese (in dieci per l’espulsione di Nalbone) dopo trenta minuti di gioco; le reti del team della Valle Stura portano le firme di Criscuolo (doppietta, una rete su rigore) e Piovesan, mentre tra gli uomini di mister Meligrana a mettersi in mostra è Zamana, autore di una doppietta.

Il Bargagli, nel match giocato al Ligorna, ha la meglio (3-2) sulla Superba, grazie ai goal di Mincolelli, Cardillo e Albanese.

Il Sori, sotto di due reti (Cagnazzo, Gambino) con la Ruentes, riesce nell’impresa di agguantare il pari, per merito di Spirio (su rigore) e De Stefani.

I risultati degli anticipi delle gare di Coppa Liguria Seconda & Terza Categoria:

Masone.Rossiglionese 1-0 (Galleti, su rigore)

Mele-Cep 5-1 (tripletta di Carnovale, Siciliano, Pedemonte; Causa)

Bolzanetese-Progetto Atletico 2-1

Crocefieschi-Begarto 2-1

Granarolo-Campi Corniglianese 0-1

Ravecca-Davagna 1-1

Carignano-Bavari 6-1

San Desiderio-Zena 5-1