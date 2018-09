Presidio sanitario Riparazioni Navali, assessore Viale diserta incontro con lavoratori. Fiom: “Torneremo in piazza”

Genova. Oggi l’Assessore Sonia Viale avrebbe dovuto incontrare i delegati sindacali delle Riparazioni Navali per discutere della questione legata al presidio sanitario permanente nel Porto di Genova.

“Purtroppo l’Assessore ha deciso all’ultimo minuto di saltare l’incontro senza nemmeno dare una spiegazione – scrivono però i sindacati – E’ un atteggiamento irrispettoso nei confronti di lavoratori, i quali, attendono il ripristino del presidio medico all’interno del ramo industriale del Porto di Genova dal settembre 2017”.

L’incontro avrebbe dovuto trattare l’argomento del mancato ripristino di un point sanitario ambulatoriale nella zona cantieri, da tempo richiesto dalla maestranze: “Più volte il sindacato ha manifestato pubblicamente e ha chiesto incontri alle autorità per chiedere che il presidio medico venisse ripristinato, visto che purtroppo incidenti piccoli e grandi non sono infrequenti”.

Con questo “forfait”, secondo i rappresentanti dei lavoratori, dalle richieste si deve passare alle agitazioni: “A questo punto non resta che manifestare nuovamente in piazza, visto che gli interlocutori istituzionali non hanno nemmeno il buon gusto di mantenere gli impegni” Fiom Cgil Genova