Pra’, scontro tra moto e pullman. Necessaria amputazione di un piede per il centauro

Genova. Violento scontro in via di Pra’, presso la rotatoria della Flora, con gravi conseguenze per il motociclista coinvolto.

E’ successo nel primo pomeriggio nel quartiere di ponente: per cause e dinamiche ancora da accertare un pullman e una mota si sono scontrati. L’impatto è stato drammatico, ed ad avere la peggio il centauro, rimasto gravemente ferito.

Trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Villa Scassi, i medici hanno dovuto optare per l’amputazione di un piede, dilaniato durante l’impatto. Al momento l’uomo è ricoverato in rianimazione.

Sul posto la Polizia Locale che sta procedendo con gli accertamenti del caso e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.