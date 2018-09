Pra’, rissa nella notte: in due finiscono all’ospedale

Genova. Rissa nella notta in via alla Chiesa di Pra’. La lite, forse per motivi sentimentali, sarebbe cominciata davanti al parco di Villa De’ Mari.

I protagonisti sono tutti italiani: ad avere la peggio un uno di 46 anni fino all’ospedale Galliera con il setto nasale rotto, un suo coetaneo è invece finito al Villa Scassi dopo essere caduto.

In fuga i due aggressori. I contendenti sarebbero stati tutti ubriachi. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri di Arenzano. Indagini in corso.