Pra’, pronto il parcheggio di interscambio della stazione con cento posti auto

Genova. Sarà attivato domani, mercoledì 12 settembre, il nuovo parcheggio di interscambio di Pra’, nei pressi della stazione.

Ad annunciarlo l’assessore alla Mobilità Stefano Balleari, che durante il question time della seduta del consiglio comunale, ha comunicato all’assemblea l’operatività del nuovo park.

Saranno a disposizione, quindi, un centinaio di nuovi posti auto: “Lasciando nel parcheggio la vettura – ha sottolineato il vice sindaco – si potrà raggiungere il centro in pochi minuti grazie ai treni”.

Dopo il crollo del Ponte Morandi, il treno è l’unico mezzo affidabile per raggiungere il centro città dal Ponente senza allungare i tempi di percorrenza. Per poter usufruire del servizio, il Comune di Genova ha provveduto a realizzare ulteriori stalli che incrementano così l’offerta di sosta già presente in zona, che passano così a 450.