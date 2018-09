Portofino, vigili del fuoco in soccorso di tre sommozzatori bloccati nella grotta della Colombara

Genova. Intervento questo pomeriggio dei vigili del fuoco a Portofino dove un gruppo di sommozzatori, accompagnati da un diving, hanno esplorato la grotta della Colombara.

Giunti dal lato opposto in un sifone a cielo aperto, tre di essi, una ragazza genovese e 2 ragazzi di Alessandria, non se la sono sentita di tornare via mare per via della forte risacca e della scarsa visibilità. La Capitaneria di Porto ha avvisato i vigili del fuoco che hanno inviato sul posto, in prima battuta, i sommozzatori e i soccorritori acquatici con la motonave.

Valutato il rischio e la possibilità di intervento via terra, il capo squadra dei SMZT ha richiesto l’intervento dei SAF (speleo, Alpino, fluviali) 2 sono arrivati via terra e uno con l’elicottero drago. Lasciati al di sopra del pozzo si sono calati sino a raggiungere i tre pericolanti, di lì sono iniziate le operazioni di recupero via terra, parancando con le funi uno per volta i ragazzi in zona sicura è successivamente il materiale subacqueo.