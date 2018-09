Porta Siberia, sorpreso mentre tenta di ‘aprire’ un’auto parcheggiata: 23enne in manette

Genova. Stava cercando di aprire un’auto nel parcheggio del porto antico in zona porta Siberia, ma il suo trafficare è stato notato da un passante.

Protagonista un giovane libico di 23 anni. La vigilanza interna ha chiamato le volanti che hanno fermato e perquisito il giovane: in tasca diverse carte di credito presumibilmente rubate.

Per lui è scattato il fermo per ricettazione nonché la denuncia per il tentato furto