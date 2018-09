Pontedecimo, tutto pronto per il 21° Expo della Valpocevera

Genova. Più di cento espositori domenica 9 settembre animeranno la 30^ Fiera Annonaria di Pontedecimo nell’ambito del 21/mo Expò Valpolcevera, un’occasione per far rialzare la testa a un’area ‘divisa’ dal centro città dopo il crollo del ponte Morandi.

L’appuntamento è stato presentato stamani nel palazzo della Regione di piazza De Ferrari dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, l’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli, il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo, il presidente della Camera di Commercio di Genova Paolo Odone e altri rappresentanti delle istituzioni locali.

Una serie di eventi animerà Pontedecimo già a partire da domani sera con una spaghettata di Valpolcevera alla Soms Fratellanza. Sabato in programma passeggiate organizzate, degustazioni in piazza, un raduno d’auto elaborate, stand gastronomici, produttori locali, fino al concerto dei Radio Ga Ga in piazza Partigiani che raccoglierà fondi a favore degli sfollati del ponte Morandi. Domenica oltre alla fiera annonaria nelle vie di Pontedecimo è previsto alle 16 un corteo storico da via Rivera a piazza Partigiani.

Nell’ambito del 21/mo Expò Valpolcevera domani a Campomorone si svolgerà la manifestazione gastronomica ‘Sapori della Valle al Cabannun’, sabato 8 settembre a Ceranesi il primo Expo della località e domenica a Sant’Olcese l’escursione ciclo-gastronomica con e-bike ‘CicloSantoTour’.

“Diamo un messaggio importante alla città, – ha sottolineato Bordilli – un evento ricorrente legato alle nostre tradizioni non ci ‘ferma’ dopo il crollo del ponte Morandi e ci permette di dire: venite in Val Polcevera”. “E’ un segnale di caparbietà – ha detto Benveduti – I genovesi quando incontravano la tempesta in mare rattoppavano le vele e ripartivano”