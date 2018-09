Genova. Renzo Piano ha presentato ufficialmente la sua “idea di ponte”, una visione in dono alla città, dopo la tragedia del 14 agosto.

In un’affollatissima sala auditorium l’architetto ha svelato maggiormente nel dettaglio ciò che aveva accennato giorni fa nel primo incontro in Regione Liguria: un viadotto non più sospeso che attraversa tutta la vallata, e che si inserisce nel contesto urbano presente. “Un ponte che deve durare mille anni – ha detto l’architetto – ed è possibile farlo”.

Un ponte che non potrà essere un viadotto come gli altri “Per il carico di dolore che porta e per il significato che deve avere per la ripartenza della città, della regione e del paese”, ha sottolineato Toti

“Oggi credo che sia un bel giorno per Genova – ha detto il sindaco Bucci – perché costruire il ponte è fondamentale per Genova, ma anche sotto il ponte abbiamo un’occasione: costruiremo nuovo quartiere, lanciando concorso internazionale di alto livello, per costruire sul costruito”.

“Da quando è caduto il ponte che non penso ad altro – ha detto Piano – e quando il sindaco Bucci e il governatore Toti mi hanno chiesto una mano, non ho potuto fare altro di esserci”. E poi: “Questo cantiere deve essere un cantiere di coesione, che deve lavorare senza frettolosità ma con rapidità”.

Alla presentazione anche l’ad di Fincantieri, Bono, che si è detto “orgoglioso, perchè ricostruire questo ponte non è solo per Genova, ma è per tutto il paese perché dobbiamo dimostrare al mondo intero cosa siamo capaci di fare”.

Presente anche l’ad di Autostrade per l’Italia Castellucci, “fresco” di iscrizione nel registro degli indagati disposto dalla procura di Genova: “Quello che ho visto oggi è una squadra – ha detto in conferenza stampa – e credo che dobbiamo portare avanti questa squadra”. Una squadra che, alla luce della inchiesta secondo il governatore Toti non nasce zoppa: “Autostrade per l’Italia è ad oggi la concessionaria dei quel tratto d’autostrada, e ha una ragione giuridica che prescinde dalle persone che ricoprono gli incarichi”