Ponte Morandi, Toti e Berrino: “Dal 4 ottobre riapre a pieno regime la linea ferroviaria”

Genova. “Dal 4 ottobre riaprirà a pieno regime linea ferroviaria che attraversa la Valpolcevera: due binari merci verso il porto di Sampierdarena e due binari passeggeri”. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza del crollo del ponte Morandi, Giovanni Toti, in conferenza stampa.

“Stamattina ho fatto l’ultimo sopralluogo – ha spiegato – e i lavori sono andati velocissimi, oltre le previsioni. È stata già realizzata la barriera di 70 metri per evitare pericoli alla linea passante e quindi i 4 binari, quelli della linea Sommergibile, per le merci, e quelli della linea Bastioni per i passeggeri saranno riaperti il 4 ottobre”.

“Avremo così i binari del porto, che permetteranno di limitare l’afflusso dei mezzi pesanti, visto che oggi abbiamo 1300 camion ogni giorno che circolano per portare le merci nel porto e fuori e avremo l’offerta commerciale per i passeggeri, con la Acqui-Ovada e la Busalla, verso la Lombardia, che saranno di nuovo operative, ritornando ai livelli di Luglio”.

“Ci sarà ancora qualche aggiustamento, in qualche traccia – spiega – che si rende necessario, perché prima avevamo i binari della linea succursale che oggi sono sepolti dai detriti del ponte e, quindi, inutilizzabili ma finalmente – conclude – si torna alla normalità”.