Ponte Morandi, Toninelli: “Il Mit sarà parte civile nel processo non appena ne avrà facoltà”

Roma. ”Ci costituiremo parte civile appena ne avremo facoltà, ossia in sede di udienza preliminare, dopo che la Procura avrà esercitato l’azione penale mediante la formulazione dei capi di imputazione”. Lo afferma il ministro Danilo Toninelli in una nota del Mit. Quest’ultimo precisa che nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi “nella fase dell’incidente probatorio non è tecnicamente possibile per il Ministero costituirsi quale parte offesa”.

Il Mit, nella nota, chiarisce inoltre che soltanto l’architetto Roberto Ferrazza si è avvalso della difesa da parte dall’Avvocatura dello Stato, tutela che sarà revocata in caso di rinvio a giudizio. “Stiamo collaborando pienamente con i magistrati per l’accertamento delle responsabilità” aggiunge Toninelli -.

“Abbiamo messo la relazione della Commissione ispettiva a disposizione dell’autorità giudiziaria e faremo di tutto per rispettare il diritto dei genovesi e di tutti gli italiani di ottenere verità e giustizia sulla tragedia del 14 agosto