Ponte Morandi, su un troncone del viadotto ora sventola la bandiera di Genova

Genova. C’è la bandiera di Genova ora a sventolare in cima allo strallo di uno dei due piloni del lato est di ponte Morandi.

A collocare la bandiera della Superba sul ponte sono stati ieri i vigili del fuoco di Genova, con l’approvazione del Comune e della Regione Liguria che hanno fornito il materiale. Un omaggio alla città e ai suoi abitanti mentre prosegue il posizionamento dei sensori.

Le operazioni sul troncone e sotto il troncone est andranno avanti fino a che i 300 sensori non saranno tutti attivi e funzionanti. A quel punto dopo due o tre giorni di misurazioni, se i dati saranno rassicuranti, gli sfollati potranno rientrare per qualche ora nelle loro case per recuperare beni e oggetti personali.

I sensori poi resteranno al loro posto per valutare le condizioni del ponte fino alla demolizione.