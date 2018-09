Ponte Morandi, solo 6 famiglie di sfollati su 258 attendono l’assegnazione di una casa

Genova. “Mancano solo 6 famiglie di sfollati su 258 a cui dare un tetto, un altro obbiettivo raggiunto in tempi molto più rapidi di quanto non ci fossimo prefissati”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti, a margine della presentazione della “strada del Papa”, rinominata via Della Superba.

“Certo – aggiunge Toti – si devono ancora definire i tempi per consentire a chi è stato costretto ad abbandonare la propria casa di rientrare temporaneamente a recuperare gli oggetti personali”.

Assegnazione non significa che fisicamente tutti gli sfollati si trovano già in un’altra abitazione. Ma i tempi per la consegna degli appartamenti non è lunghissima. “Contiamo di dare un tetto a ognuno entro la metà di ottobre”, aggiunge l’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi.