Ponte Morandi, Pd e Rete a sinistra si tolgono la giacca in consiglio regionale: “Vergognoso non parlare del decreto”

Genova. “Una scelta vergognosa che lede la dignità di questo consiglio e fa sì che mentre tutta la città e tutta la Liguria discutono del decreto del Governo totalmente inadeguato che è a tutti gli effetti uno schiaffo ai genovesi, qui non se ne parla”. Giovanni Lunardon in consiglio regionale dopo che nell’assemblea dei capigruppo M5S e Lega hanno negato il dibattito sul decreto Genova che oggi deve esser firmato dal presidente della Repubblica, riassume così i malumori dell’opposizione e i consiglieri regionali del Pd, insieme a quelli di Rete a sinistra, si tolgono la giacca in segno di protesta.

Sulla polemica interviene il presidente Toti cercando di mediare: “Al momento il decreto non è stato firmato dal presidente Mattarella – dice Toti – non credo sia il giorno per fare il dibattito su questo. Visto che è convocato un consiglio per martedì e nel frattempo il decreto sarà firmato con possibili osservazioni anche da parte del capo dello Stato, non mi sembra che 72 ore cambino il destino della città, credo che discuterne martedì sia il modo giusto e appropriato”.