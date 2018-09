Ponte Morandi, nel weekend primi dati dai sensori: si torna a parlare della riapertura di via 30 giugno

Genova. Inizierà nel fine settimana l’osservazione dei sensori installati sui monconi del ponte Morandi. Lo rende noto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine del consiglio regionale. I sensori, di fatto, sono stati acquistati e posizionati per monitorare la stabilità in vista del progetto di demolizione. Ma non solo.

“Dai risultati che daranno le macchine istallate sul ponte, sapremo quanta sicurezza c’è – spiega il governatore – e cominceremo a stabilire i piani di rientro degli sfollati, augurandoci che sia possibile”.

Nelle ultime ore anche il sindaco di Genova Marco Bucci ha ricordato come i dati dei sensori saranno importanti anche per iniziare le procedure di richiesta del dissequestro dell’area sotto il moncone ovest e quindi la riapertura, perlomeno, di via 30 Giugno.

La strada, già percorribile ma solo dai mezzi autorizzati su una corsia (sull’altra ci sono ancora macerie) sarebbe una via di sfogo importantissima per la Valpolcevera.