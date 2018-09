Ponte Morandi, la Procura chiede l’incidente probatorio: maxi perizia prima “della modifica dei luoghi” dovuta alla demolizione

Genova. La Procura di Genova ha presentato al gip la richiesta di incidente probatorio per il ponte di Genova. Nella richiesta che è stata notificata ai 20 manager indagati e a società Autostrade, i sostituti procuratori Massimo Terrile e Walter Cotugno illustrato i motivi della richiesta.

In sunto la necessità di svolgere al più presto la maxi perizia deriva da un lato dall’esigenza probatoria di procedere prima di “un’imminente e non evitabile modificazione delle cose e dei luoghi” visto che “le operazioni di rimozioni dei detriti sono indispensabili e urgenti per motivi di incolumità pubblica in particolare per quanto attiene alla sicurezza idraulica del torrente Polcevera”. Ancora, sempre per un’esigenza di incolumità pubblica “nonché per le pressanti esigenze di superare l’emergenza” e consentire al commissario straordinario di procedere alla demolizione dei due monconi del ponte. In particolare la Procura chiede al gip di svolgere l’incidente probatorio per la “descrizione dello stato attuale dei luoghi e delle cose”, “per la descrizione e l’accertamento delle condizioni di conservazione e manutenzione dei manufatti non crollati e delle parti del viadotto precipitate e non ancora rimosse”, “nell’individuare con le autorità amministrative competenti le modalità della rimozione dei detriti ai fini del campionamento e della conservazione delle parti utili ai fini della prova e nell’individuare infine le modalità della demolizione.

Se la richiesta verrà accolta l’indicente probatorio si svolgerà in contraddittorio tra le parti, alla presenza cioè di legali e consulenti tecnici degli imputati e delle parti offese.