Ponte Morandi, il Pd genovese e ligure domenica in piazza a Roma per dire no al “decreto del nulla”

Genova. “No a un documento che umilia la città”. Con questo spirito il Pd genovese domenica sarà a Roma, in piazza Del Popolo, nell’ambito della manifestazione nazionale organizzata dal partito. “Diremo no al decreto del nulla”, afferma il segretario provinciale Alberto Pandolfo. “Un documento che umilia la nostra città, già profondamente colpita dal crollo del ponte Morandi. Ma Genova, anche se ferita, non è disposta a morire. La città non ci sta a farsi prendere in giro e lotterà fino all’ultimo per avere giustizia ed ottenere i provvedimenti e i finanziamenti indispensabili per tornare a vivere e crescere”.

L’adesione all’iniziativa era, comunque, già in programma per via della manifestazione tesa a parlare di un’alternativa all’attuale governo. Ma “All’indomani della lettura delle misure contenute nel “Decreto Genova”, la nostra protesta assume anche un nuovo e più forte significato”, dicono i dem.

Il Partito Democratico da subito ha manifestato vicinanza concreta a chi è stato colpito dal crollo del Ponte Morandi e ha messo a disposizione della città risorse e volontari. “In queste settimane abbiamo evidenziato a livello nazionale la situazione della nostra Genova e le criticità e i sacrifici che le famiglie, i commercianti e le imprese genovesi stanno affrontando. Abbiamo fatto sentire la nostra voce in tutte le sedi istituzionali, avanzato proposte in uno spirito di piena collaborazione con le istituzioni sul territorio e di battaglia politica dai banchi dell’opposizione in Parlamento”. Più volte, in queste settimane, è arrivato a Genova il segretario nazionale Maurizio Martina.