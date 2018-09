Ponte Morandi, il commissario Toti: “Spero che decreto Genova sia condiviso con enti locali”

Genova. “Al momento con le regole attuali, non appena ci sarà il dissequestro l’infrastruttura tornerà in concessione di Autostrade che dovrà occuparsi della demolizione e della ricostruzione. Il che non significa che dovrà ricostruire in prima persona. Poi se un decreto del governo cambierà le cose, il futuro concessionario dovrà occuparsi di queste cose compresi gli indennizzi di coloro che saranno interferiti dal nuovo ponte”. Il governatore ligure Giovanni Toti, commissario all’emergenza del ponte, mette i puntini sulle “i” dopo l’ennesima polemica con il Governo.

“Noi non siamo particolarmente affezionati né a chi costruirà il ponte né a chi lo finanziera” dice scherzando. E a chi gli chiede se sono vere le indiscrezioni di stampa secondo lui il commissario alla Ricostruzione indicato dal Governo non sarà lui ma il sindaco Bucci risponde definendo la figura un “animale mitologico visto che non sappiamo ancora quali saranno i suoi poteri, i compiti e le risorse e molto dipenderà dalle decisioni del Governo”. E poi: “In ogni caso il commissario all’emergenza non sarà sostituito da quello alla ricostruzione ma lavoreranno in parallelo visto che io resto commissario fino al 31 agosto 2019”.

Sulle voci rispetto alle quali il decreto Genova dovrebbe essere pronto venerdì, Toti, insieme al sindaco Bucci chiede che sia condiviso con gli enti locali: “Come istituzioni locali trattandosi di materie di legislazione concorrente ci aspettiamo dal Governo un procedimento di legge confrontato con enti locali fino in fondo”

Alla conferenza stampa ha partecipato come di consueto anche il sindaco Marco Bucci che alle 18.30 incontrerà gli sfollati: “Due ore fa mancavano ancora 16 famiglie su 253 che devono ancora decidere quale casa prendere o se prendere aiuto o alloggio autonomo – ha spiegato il sindaco facendo il punto – in totale abbiamo 115 case assegnate e 132 famiglie che invece hanno scelto il contributo autonomo”.

Il sindaco ha parlato anche della nuova strada lungo il Polcevera, che è praticamente pronta: “Via 30 giugno sarà inaugurata prima del salone nautico” ha garantito.