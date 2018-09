Ponte Morandi, il Codacons: “Gemme commissario presenta un alto rischio ricorsi per ruolo in Fincantieri”

Genova. Una eventuale nomina di Claudio Andrea Gemme a commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Genova potrebbe essere annullata dall’Anac, o portare a ricorsi in tribunale da parte di aziende concorrenti a Fincantieri, con conseguenti ritardi sui tempi della ricostruzione del viadotto. Lo afferma il Codacons, invitando il Governo a rivedere la propria decisione in merito.

“La circostanza che vede Gemme ricoprire un ruolo di rilievo all’interno di Fincantieri, società a cui il vicepremier Di Maio vuole affidare la ricostruzione del ponte Morandi – spiega il presidente Carlo Rienzi – potrebbe dare vita a contenziosi legali causati dal conflitto di interessi in capo al Commissario il quale, una volta concluso il suo compito istituzionale a Genova, potrebbe tornare ad operare per la stessa Fincantieri”

Il Codacons suggerisce al Governo di “rivedere la propria decisione sul nome del commissario straordinario, per evitare interventi dell’Anac e ricorsi da parte di società concorrenti che finirebbero solo per ritardare i lavori di ricostruzione con enormi danni per i cittadini di Genova e la collettività”.