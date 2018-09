Ponte Morandi, entro la settimana il rientro degli sfollati: “Chiediamo possano entrare almeno due per famiglia”

Genova. “Da domani o dopodomani dovrebbero entrare in funzione i sensori sui monconi del ponte Morandi, poi ci vorranno dai tre ai sette giorni di monitoraggio e finalmente potremo rientrare a casa a prendere le nostre cose”. Franco Ravera, presidente del Comitato degli sfollati, fa il conto alla rovescia dei giorni che mancano al rientro delle 258 famiglie nelle loro abitazioni, almeno per il tempo necessario a recuperare in beni più cari e più utili. Le regole di sicurezza anticipate dai vigili del fuoco sono precise: in casa ci sarà una sola persona per famiglia per un massimo di due ore.

“Non nascondo che stiamo mal digerendo questa modalità di rientro, troppo restrittiva: una persona può fare davvero poco in due ore, vorremmo poter entrare almeno in due per famiglia”, spiega Ravera.

Martedì il comitato vedrà il sindaco di Genova Marco Bucci, nel consueto incontro settimanale, e giovedì ci sarà una riunione con i vigili del fuoco per trovare una mediazione tra le esigenze degli sfollati e le regole di sicurezza.