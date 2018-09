Genova. Vigili del fuoco impegnati su diversi fronti, in queste ore, al lavoro sui monconi di ponte Morandi e fra le macerie ancora in zona Polcevera. Sensori, repertazione di materiale, messa in sicurezza tra le attività svolte dai vari nuclei del corpo.

Il Niat, nnucleo investigativo antincendi, sta collaborando con i consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica al repertamento, catalogazione e sistemazione nel capannone delle varie porzioni di ponte che hanno interesse tecnico-giudiziario.

I topografi Tas provvedono a georeferenziare i reperti prima della loro sistemazione nel magazzino. I piloti dei droni (Sapr) realizzano le immagini aeree del sito e realizzano le mappe 3D dello scenario.

Ulteriore fronte di lavoro è quello che vede i vigili del fuoco impegnati nell’attività di installazione dei sensori sulle parti del ponte non crollate, al fine della verifica da parte degli enti competenti della possibilità di operare attività di recupero beni a favore delle abitazioni e delle aziende attualmente evacuate e che sono presenti nella zona rossa individuata da apposita ordinanza di protezione civile.