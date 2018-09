Decreto Genova, ecco la bozza: 22 milioni per trasporto pubblico. Autostrade, entro un mese fondi per il nuovo ponte

Genova. 22 milioni di euro per il trasporto locale, fondi per coprire il calo di fatturato delle imprese, e la garanzia che entro 30 giorni da quando saranno richieste dal futuro commissario siano messe a disposizione le risorse per la ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera.

Questo emerge dalla bozza del “decreto Genova”. Alla Regione andranno 22 milioni e 500 mila euro per migliorare il servizio regionale e locale per il 2019 e 20 milioni per rinnovare il parco mezzi e 500 mila euro per gli anni 2018-19 per garantire l’integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nella città metropolitana. Per gli autotrasportatori è costituito al ministero un fondo da 5 mln per tre anni ciascuno dal 2018 al 2020.

Nella bozza si legge anche che autostrade dovrà mettere a disposizione le somme per ricostruire il ponte entro 30 giorni dalla richiesta del commissario. “Somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse, nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo. In caso di omesso versamento nel termine il commissario straordinario può individuare (…) un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali”.

Il Decreto Genova, si legge in una bozza, stabilisce che gli enti locali possono assumere fino a 500 persone in due anni per far fronte all’emergenza ponte Morandi. Regione, Città metropolitana, Comune di Genova, enti del settore allargato e società pubbliche e in controllo pubblico possono assumere complessivamente fino a 250 persone nel 2018 e nel 2019 con contratti a tempo determinato con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all’emergenza in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Queste erano richieste espressamente avanzate anche dal sindaco di Genova Marco Bucci.

Il decreto Genova stabilisce che per far fronte alla copertura finanziaria necessaria ai maggiori oneri previsti per le assunzioni, si provvede, oltre che con le risorse proprie disponibili per ciascun ente, con i fondi relativi al superamento dell’emergenza o alla ricostruzione, secondo le rispettive competenze e necessità, nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l’anno 2018 e di euro 10.000.000 per l’anno 2019 tramite apposito ulteriore stanziamento.

Soldi anche per le imprese professionisti, artigiani e commercianti che “hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2017, una somma pari al 100% del predetto decremento e nel limite massimo di 200 mila euro. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato «accompagnata dall’estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento». I criteri e le modalità per l’erogazione delle somme sono stabiliti dal Commissario delegato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”.

Non ci sono, invece, riferimenti alla garanzia che vengano realizzate o velocizzate grandi opere come la gronda di ponente e il terzo valico ma il sindaco, in consiglio comunale, ha dichiarato: “Ci è stato spiegato che potremmo inserire questi punti durante la fase di conversione in legge del decreto”.