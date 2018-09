Ponte Morandi, ascoltato manager che chiese report al Cesi la notte del crollo: “Era importante, parlava del monitoraggio”

Genova. E’ stato sentito in procura a Genova come persona informata sui fatti Enrico Valeri, geometra ma soprattutto responsabile del coordinamento viabilità e operazioni di Autostrade, che la notte del 14 agosto contattò i vertici di Cesi.

All’istituto che nel 2015 realizzò uno studio sui tiranti del Morandi decisamente allarmante (“occorre installare un sistema di monitoraggio dinamico e permanente”, venne indicato dalle prescrizioni della consulenza) Valeri chiese di avere proprio quel documento. Il geometra, uscendo da palazzo di Giustizia dopo essere stato sentito per circa 3 ore, conferma: “Era una copia di un report già prodotto di cui in quel momento non avevamo immediata disponibilità” ha detto. E sul perché servisse in quel momento, quella sera, avere quei documenti ribadisce: “In quel momento era necessario leggere quei documenti perché si parlava della sorveglianza e del monitoraggio del ponte” ha spiegato Valeri.

Valeri contatta una persona che conosce. Si tratta della responsabile commerciale del Cesi (“la conoscevo perché aveva già avuto rapporti con noi per altre questioni” ha spiegato Valeri) m nella mail con cui vengono inviati i documenti chiesti da Autostrade la responsabile commerciale commenta il crollo frutto di “probabili fatti collegati al progetto originario”.

“Il contenuto della mail non ha nessun rilievo rispetto ai documenti consegnati – replica Valeri – e io non non ho le competenze tecniche per valutare quella mail. C’era esigenza di chiamare e io ero l’unico ad avere un contatto con una referente del cesi l’ho chiamata”.