Polfer, il bilancio dell’attività estiva

Genova. Una mole di numeri che traccia il bilancio dell’attività della polizia ferroviaria nell’estate 2018. Lo comunica la stessa Polfer.

Nella provincia di Genova sono stati effettuati: 1404 servizi di vigilanza nelle stazioni, mentre 107 sono stati quelli specifici di antiborseggio; 30 servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie; 130 servizi di scorta a bordo di 253 treni; controllate e identificate 6.484 persone sospette, di cui 2.927 stranieri, dei quali 15 rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale. 5 persone sono state arrestate, di cui 3 stranieri, 72 le persone denunciate a piede libero all’autorità giudiziaria per la commissione di reati vari, di cui 49 stranieri. 59 le sanzioni amministrative elevate.

Dal 1° giugno al 31 agosto, spiega in una nota la Polfer, l’intensificazione dei servizi di specialità effettuati dal Compartimento regionale nell’ambito delle direttive impartite dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, ha visto complessivamente impiegate sull’intera rete ligure, che si estende per 500 km di linee con oltre 100 tra stazioni e fermate, ben 8.618 unità per 3.147 pattuglie dotate di smartphone di ultima generazione con accesso diretto alle banche dati di polizia e un sistema di geolocalizzazione delle unità sul territorio, funzionale ad agevolare le sale operative nella loro attività di coordinamento e di gestione degli interventi tesi al contrasto di fenomeni illegali negli scali ferroviari o a bordo dei treni del trasporto regionale e della lunga percorrenza diurna/notturna. Undici i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati all’incolumità dei viaggiatori, alla loro sicurezza ed alla delicata situazione internazionale.

Nove i servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie e tre le giornate specificamente dedicate al contrasto dei furti di cavi di rame in esercizio in danno delle imprese ferroviarie, con il controllo anche di depositi di materiale ferroso/rottamai, sottoposti a verifica amministrativa. L’impegno profuso ha visto impiegati 109 operatori che hanno effettuato 83 controlli, identificato 249 persone ed elevato quatto sanzioni amministrative. Particolare impegno è stato rivolto alla repressione dei reati contro il patrimonio e all’irrogazione di misure di prevenzione: nove nomadi sono stati proposti per il foglio di via e 7 per il cosiddetto “Daspo urbano”.

Tre gli incontri con gli studenti delle scuole, medie e superiori, nell’ambito del progetto “Train… to be cool” ideato dalla polizia ferroviaria in collaborazione con il Miur, per diffondere la cultura della sicurezza ferroviaria.