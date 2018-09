Permesso di soggiorno, a Genova nuovo sistema di prenotazione per l’accesso agli sportelli

Genova. È partito ieri, nell’ufficio immigrazione della questura di Genova, il nuovo sistema di prenotazione per l’accesso agli sportelli per la trattazione delle pratiche di rilascio di un titolo di soggiorno in formato cartaceo e per tutti quelli per i quali non è previsto l’utilizzo del kit postale (fanno eccezione le istanze di asilo politico che continueranno a essere trattate negli uffici della 4^sezione “Asili politici” in questura, via Diaz 2).

Gli utenti interessati potranno presentarsi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, negli uffici di via D’Annunzio 80 dove è operativo uno sportello dedicato alle prenotazioni. In quella sede riceveranno una ricevuta cartacea recante giorno, orario dell’appuntamento e tipologia della pratica.

Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito della questura di Genova a questo link.