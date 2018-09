Pd, domenica a Pontedecimo il segretario Martina torna a Genova dopo la visita agli sfollati del Morandi

Genova. Alla festa del Pd, UnitàxGenova, alla Fratellanza di Pontedecimo, domenica alle 18e30 l’incontro con il segretario nazionale Pd, Maurizio Martina, che prenderà parte anche alla cena di sottoscrizione (ore 20) per aiutare le famiglie sfollate dopo il tragico crollo del Ponte Morandi.

“In queste settimane come Partito Democratico abbiamo molte volte incontrato, ascoltato e lavorato per dare risposte alla cittadinanza, alle famiglie, alle aziende in difficoltà. Portando il nostro contributo in termini di proposta politica in tutte le sedi istituzionali e attraverso i nostri volontari sul territorio” dice Alberto Pandolfo, segretario Pd Genova.

“Quello di domenica con il segretario nazionale, arrivato a Genova già in diverse occasioni dopo il dramma del 14 agosto scorso – continua Pandolfo – sarà un appuntamento all’interno di un percorso che non si ferma certo qui. Con Maurizio Martina dialogheremo e ascolteremo proposte, richieste, urgenze e bisogni per il futuro della nostra città. E continueremo a metterci tutto il nostro impegno perché arrivino presto le risposte che la città merita”.