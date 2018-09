Oregina, ambulanza bloccata da auto in sosta, soccorso fatto “a piedi”

Genova. La strada stretta, le auto in sosta “fantasia”, l’emergenza. Uno scenario purtroppo noto ai tanti volontari delle croci genovesi che ogni notte affrontano le incognite legate alle congestionate strade genovesi.

L’ultimo caso questa notte, in via Capri, quando un intervento in codice giallo per un problema neurologico è stato ritardato per l’impossibilità di arrivare con il mezzo di soccorso in loco.

L’aiuto della Polizia Locale non è bastato: dopo un tentativo attraverso via Gaeta i militi si sono “arresi” e hanno proseguito a piedi. La strategia dell’amministrazione comunale di aggredire il problema “facendo più multe” non sembra portare i suoi frutti, forse bisogna pensare qualcos’altro.