Oltre 40 giorni e ancora nessuna legge per Genova, e c’è chi propone una manifestazione per dire basta

Genova. Oltre 40 giorni per avere – e ancora non c’è – un commissario straordinario per la ricostruzione e magari il tanto atteso decreto urgenze che comprende anche il caso Genova. Nel caso di altre tragedie nazionali, e di altri governi, i tempi erano stati ben più rapidi.

Per il terremoto di Abruzzo, nel 2009, erano serviti 23 giorni. Sette per quello in Emilia nel 2012. 13 giorni per un commissario destinato alla situazione di una altro terremoto, nel centro Italia. Non in tutti i casi la rapidità era stata sinonimo di qualità, basti pensare alle inchieste, ma Genova oggi chiede a gran voce un decreto, un commissario e lo sblocco degli iter per uscire dal pantano in cui si trova da quando il ponte Morandi è caduto.

A fare da sprone anche l’opposizione. Il consigliere comunale Gianni Crivello e il suo gruppo a Tursi chiedono al presidente Toti, al sindaco Bucci, alle forze politiche ed economiche, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni e ai cittadini genovesi di fare il possibile per sveltire i processi. “Sono passati troppi giorni dal tragico 14 agosto – si legge in una lettera aperta – dimostriamo tutti insieme che non possiamo attendere oltre, i tempi sono vitali per una città che ha visto la qualità della propria vita precipitare, molte attività economiche e commerciali rischiano di morire. Ecco perché potrebbero essere le istituzioni tutte unite, a farsi carico di organizzare una protesta civile e silenziosa ma forte e determinata. Organizziamo un presidio, e non un corteo per non gravare su una mobilità più che provata, in via Fillak a Certosa e a Campasso, luoghi a pochi metri dal Ponte Morandi, realtà isolate dal resto della città e più che rappresentative della grave sofferenza di una intera comunità”.