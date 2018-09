Oleodotto Iplom, lavori urgenti a Mignanego. Chiusa la provinciale 84 dal 7 all’11 settembre

Genova. Città metropolitana di Genova, vista l’istanza pervenuta in data 28/08/18 con la quale la Società IPLOM SPA con sede a Busalla, richiede la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 84 di Montanesi tra il km 0+280 e il km 0+320 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all’oleodotto IPLOM.

In termini “civili” si intende dal civ 15 al civ 17 di via Milite Ignoto, in comune di Mignanego, già nei mesi scorsi interessata ad una regolazione a senso unico alternato.

La chiusura viene richiesta dalle ore 07,00 di venerdì 07/09/18 alle ore 20,00 di martedì 11/09/18: per questo motivo la Città Metropolitana ha predisposto la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo la SP n. 84 di Montanesi in comune di Mignanego, dalle ore 07,00 di venerdì 07/09/18 alle ore 20,00 di martedì 11/09/18.