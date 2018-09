Genova. Si allontana gradualmente a levante, e nel contempo si assorbe, il nocciolo di aria relativamente più fredda che ha interessato il nord Italia, lasciando qualche strascico instabile sulla nostra regione. Ecco le le previsioni degli esperti di Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, domenica 2 settembre, in giornata soleggiato sulle riviere, ma fioriranno cumuli pomeridiani nell’entroterra; evoluzione a temporale molto probabile lungo le vallate interne del medio-levante, non si escludono sconfinamenti verso scosta. Venti settentrionali in nottata moderati con rinforzi su Capo Mele/Ligure Ovest, variabili da metà giornata, possibili colpi di vento nelle situazioni temporalesche. Mare generalmente mosso, moto ondoso in diminuzione dal pomeriggio. Temperature in ulteriore calo in quota sull’Appennino; flessione delle massime nelle zone interessate dall’instabilità pomeridiana. Saranno comprese sulla costa tra 17 e 26 gradi, nell’interno tra 9 e 27.

Domani, lunedì 3 settembre, nubi più consistenti a levante, nuvolosità variabile altrove; possibile transito di instabilità al largo sul Mar Ligure (settore est). Venti: sud-ovest al largo, al più moderato. Brezze o variabile altrove. Mari: tra poco mosso e mosso Temperature: recuperano di qualche punto, sia le minime che le massime.

Martedì ultimi episodi instabili potrebbero ancora una volta svilupparsi sul Ligure est in parziale estensione allo spezzino/ Versilia; nel complesso soleggiato sulle restanti zone.