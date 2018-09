Nuovo ponte, l’attacco di Italia Nostra: “Basta forzature, valutare altre soluzioni per un’opera simbolo”

Genova. A due giorni dalla presentazione della visione di Renzo Piano per il nuovo ponte sul Polcevera, Italia Nosta, l’ente che da sessant’anni promuove la “cultura della conservazione” del paesaggio urbano e rurale, dei monumenti, del carattere ambientale delle città, risponde.

“Si procede oggi sulla base della fretta alla forzatura di un’unica soluzione possibile.

Dissentiamo – scrivono in un comunicato stampa – il ponte Morandi è stato un ponte monumentale, sulla scelta dovrebbe intervenire anche quel potere dello Stato che tutela paesaggio e patrimonio storico, e cioè quella Soprintendenza che vediamo ancora silente”.

“È per questo che oggi chiediamo di valutare anche altre soluzione che restituiscano a Genova il suo simbolo, la sua grandiosità, il suo orgoglio – continuano – rifacendosi al quello stesso modello di ponte, a quella stessa categoria, che tutti ci colpisce, che ogni cittadino del mondo riconosce laddove gli si nominino, oltre al ponte Morandi, il Golden Gate di San Francisco, il ponte di Brooklyn ed il ponte Da Verrrazzano di New York e, da ultimo, quel grande ponte sospeso in acciaio realizzato in Giappone, il ponte sullo stretto di Akashi Kaikyō”.

Quella che viene quindi rilanciata è l’ipotesi di un ponte a “stralli”, nuovamente sospeso, ma interamente in acciaio e fatto con le più moderne tecniche odierne: “con i massimi standard di sicurezza, di affidabilità, di manutenibilità e di vita nel tempo – e aggiungono – A Genova, oltre a Fincantieri, c’è anche una grande Scuola Politecnica e in Italia ci sono ancora grandi competenze”.

Insomma, per un simbolo come quelle che sarà il prossimo ponte, per quello che è stato il Morandi, Italia Nostra vuole allargare le possibilità, per pensare un’opera “che sia orgolgio della città e del paese”.