Nuovo ponte, Fincantieri: “Onorati di essere stati convocati, Genova città tra le migliori”

Genova. Questa la risposta del ad di Fincantieri Giovanni Bono, rispondendo ad una domanda al sua arrivo in piazza De Ferrari a Genova nella sede di Regione Liguria dove è iniziato l’incontro con il presidente Toti, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Castellucci, il sindaco di Genova Bucci e Renzo Piano,

L’incontro è stato convocato per mettere sul tavolo un progetto per il nuovo ponte che sostituirà il Morando crollato. L’archistar nei giorni scorsi aveva annunciato di aver un progetto per la Valpolcevera, e di volerlo regalare alla città.

La presenza di Fincantieri, quindi conferma la scelta di affidare all’azienda, che ha recentemente “aperto” un ramo per le opere infrastrutturali, la costruzione in acciaio del nuovo viadotto.

“Quando ho saputo mi sono messo a piangere, perché Genova è una delle città migliori d’italia – ha detto Bono – una città dove ancora si avverte il senso del valore del lavoro. Siamo stati convocati a questa riunione, veniamo molto volentieri, e per noi è un onore, che consideriamo come un riconoscimento per quello che facciamo.”