Nuotatori Genovesi: buoni piazzamenti alla 9^ Coppa Sachner

Ancora nuoto in acque libere nel segno della Nuotatori Genovesi. Si è svolta a Laigueglia domenica 16 settembre la Coppa Sachner – 9ª Regata Natatoria Nuotatori Genovesi organizzata dalla società genovese e dalla A.S.D. Aquiliacon il patrocinio del Comune di Laigueglia.

5000 metri la distanza da percorrere per gli atleti, tra agonisti e master, impegnati nel circuito allestito davanti alla costa della cittadina del savonese.

Andrea Filadelli, portacolori dell’Andrea Doria classe 2001, si è confermato vincitore, bissando il successo dell’anno scorso, con il crono di 57’00.3: unico atleta sotto l’ora di gara.

Sul podio anche Fabrizio Monti (1994) della Tirrenica Nuoto con il tempo di 1:00’21.6 e Jacopo Gallo (2000) del Chiavari Nuoto che ha concluso la sua prestazione in 1:01’29.0.

In campo femminile successo della Nuotatori Genovesi con Marta Tassara, classe 2002, che taglia il traguardo prima di tutte le sue avversarie in 1:05’41.5 e scrive il suo nome sul Challenger della Regata vicino a nomi prestigiosi del fondo nazionale come Rachele Bruni e Paola Cavallino.

Dietro di lei, la compagna di squadra, Sofia Oliveri (2000) che si posiziona al secondo posto con il tempo di 1:06’44.4.

Terza posizione per Elena Lionello (1989) dell’Adria Nuoto in 1:10’5.0.

Nella categoria Master, primo classificato Riccardo Chiarcos (categoria M25) della Libertas Team Novara in 1:00’20.2. Nelle donne vince Daniela Giacchino (categoria M30) in forza all’Amatori Nuoto Savona con il tempo di 1:13’32.3.

Nuotatori Genovesi in evidenza con Guido Nicora, primo nella categoria M45; Francesco Pastore, primo nella categoria M55; Filippo Reggiani, secondo e Massimiliano D’Antonio, terzo nella categoria M35; Mauro Dapozzo, secondo e Valdemar Boesgaard, terzo nella categoria M50.