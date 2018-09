Nervi, un sabato con il Festival Fijlkam

Genova. Il Comitato regionale Fijlkam (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali) annuncia la prima edizione del Festival Fijlkam, manifestazione che si svolgerà nei parchi di Genova Nervi sabato 15 settembre dalle ore 10 alle ore 19.

Durante la giornata si alterneranno esibizioni di tutte le specialità sportive facenti parte della Federazione e per chi vorrà ci sarà anche la possibilità di provare sotto l’attenta guida dei tecnici federali.

L’obiettivo è quello di far conoscere le discipline sportive della Fijlkam in una cornice altamente suggestiva come quella dei parchi di Nervi, per una giornata che sarà certamente indimenticabile.