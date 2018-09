Nel 2009 violento donna a Genova, arrestato a Milano lo strupratore di una settantenne

Milano. Era uscito da poco tempo dal carcere, per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009, l’uomo, di nazionalità romena, che è stato fermato dalla polizia perché sospettato di aver rapinato e violentato un’anziana a Milano.

L’uomo, che nel 2012 era stato estradato in Romania per scontare il resto della pena, era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava in Italia da poco meno di un mese.

L’uomo, nel 2009 aveva abustato di una trentenne nel capoluogo ligure e per questo era stato condannato a 10 anni i reclusione. Una parte di questa pena era stata scontata nel suo paese di origine.