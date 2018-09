Multedo, Paolo Bonadio: “Il caldo ha inciso sul ritmo partita”

Genova. E’ terminato in parità il derby di inizio campionato tra Multedo e Olimpic Pegliese.

Paolo Bonadio, all’ennesimo capitolo di una straordinaria e longeva carriera, si presenta ai microfoni di Ge24, distribuendo le consuete pillole di saggezza.

“E’ stata una partita difficile, con tanti errori, da parte di entrambe le squadre, in fase di possesso palla – afferma il capitano – il caldo ha inciso sul ritmo partita. E’ venuta fuori una partita equilibrata, anche se noi del Multedo abbiamo avuto qualche occasione in più per portare a casa la vittoria”.

“Prendiamo per buono il punto conquistato con una squadra ben organizzata come l’Olimpic e quando la condizione fisica sarà ottimale, arriveranno prestazioni più entusiasmanti”