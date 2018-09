Multedo, il comitato di quartiere in allarme per il possibile sbarco di un deposito Amiu

Genova. Di ufficiale, nulla. Ma le voci sono più che tali, se i cittadini hanno già visto tecnici in sopralluogo in quelle che potrebbero – a Multedo – diventare le aree per un nuovo deposito di Amiu.

Le zone in questione si trovano in aree di proprietà di Eni che, nelle settimane che sono succedute al crollo di Ponte Morandi, sarebbe stata contattata dall’azienda che si occupa di gestione dei rifiuti visto che il centro logistico di Campi è andato parzialmente distrutto nel disastro. Si tratta dell’area conosciuta come Fondego Sud, in cima a via Dei Reggio, e di quella vicino al centro sociale Utopia.

Ma in cittadini di Multedo, almeno quelli dell’Associazione di quartiere di Multedo, non sono d’accordo sull’immissione di decine di camion della spazzatura e forse anche di un impianto di compattazione nelle strade già intasate di Pegli e Multedo.

In una lettera ad Amiu, Eni e istituzioni, il comitato chiede “informazioni chiare” e “che venga valutata un’altra sede in quanto come cittadini di Multedo riteniamo il luogo non idoneo poiché verrebbe incrementato il traffico di mezzi, anche pesanti presso lo svincolo del casello autostradale”.

In caso contrario – annunciano i cittadini di Multedo, con la voce di Sergio Di Antonio – “indignati per l’ennesimo sopruso che si vorrebbe far subire al nostro quartiere, siamo pronti a richiedere una massiccia mobilitazione da parte della popolazione che potrebbe comprendere anche il blocco del casello autostradale”.

Il presidente di municipio Claudio Chiarotti non smentisce i rumor ma chiarisce di non avere avuto ancora informazioni ufficiali. “Se le avrò esprimerò il mio dissenso, la viabilità attorno al casello di Multedo è già abbastanza sotto stress”.

Proprio tra due giorni, il 26 settembre, il municipio e le associazioni del territorio avranno un incontro con gli assessori comunali alla Mobilità e Sicurezza, Balleari e Garassino, per adottare degli “aggiustamenti” alla situazione del traffico. Si faranno presenti anche le perplessità su un’ipotetica base Amiu.