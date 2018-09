Movimento 5 Stelle: “Inaccettabile presenza Castellucci alle riunioni, Toti inadeguato”

Genova. “L’a.d. di Autostrade Giovanni Castellucci, indagato per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti, come se nulla fosse viene invitato e ricevuto dal presidente Toti al vertice in Regione sul progetto del nuovo ponte. Il tutto in un clima di fiducia che stride paurosamente con lo stato d’animo in cui dal 14 agosto scorso vivono Genova e i genovesi”.

Questo il commento del Movimento 5 Stelle genovese e ligure sulla riunione, poi sfociata in conferenza stampa, per la presentazione del nuovo ponte sul Polcevera targato Renzo Piano.

“Toti continua ad accreditare i responsabili di Autostrade Per l’Italia – scrive in una nota l’M5S – nonostante si sia verificata la più grande tragedia nella storia di questa città e nonostante il governo abbia deciso di procedere con la revoca delle concessioni ad Autostrade. È al governo che il commissario per l’emergenza risponde. Ignorandone gli indirizzi, Toti manifesta una volta di più la sua inadeguatezza nel ruolo di commissario per l’emergenza, e certamente nel ruolo di commissario per la ricostruzione che vorrebbe ricoprire”.

Il Movimento 5 Stelle dice di associarsi “all’indignazione dell’ex senatore e membro della Commissione Trasporti, Maurizio Rossi, che chiede – e rilanciamo con forza anche noi – il Daspo per Castellucci e per chi ha la responsabilità nella gestione del viadotto. Di più: chiunque, in una situazione simile, avrebbe rassegnato le dimissioni il giorno dopo il crollo del Morandi. Castellucci, invece, non solo non si dimette ma, dopo l’incontro, arriva persino ad affermare che “oggi è nata una squadra”, come se nulla fosse mai avvenuto. Con quello stesso gelido distacco mostrato in tutte queste settimane terribili seguite all’immane tragedia che ha lasciato dietro di sé 43 vittime innocenti, 9 feriti, 560 persone senza casa, e inferto una ferita profonda alla nostra città, con danni economici e di viabilità incalcolabili e un danno umano enorme”.

I pentastellati ribadiscono che “la politica deve intervenire per tutelare i cittadini. È per questo che il Governo intende revocare la concessione a Società Autostrade. Il minimo che ci aspettiamo, e che si aspettano i genovesi, è che Toti agisca di conseguenza e sulla stessa linea di fermezza e rigore. La presenza di Castellucci oggi a quel tavolo è uno schiaffo in faccia a chi in quella tragedia ha perso tutto. Un’occasione persa per dimostrare vicinanza alle vittime, e discontinuità e lontananza rispetto ai responsabili”.

Non si è fatta attendere la replica di Toti: “Dal Movimento Cinque Stelle ligure, oggi forza di governo nazionale, ci si aspetterebbe, non dico proposte concrete per la soluzione dei problemi, ma almeno la conoscenza degli stessi. Quel minimo di informazione che ognuno dovrebbe aver cura di possedere prima di parlare. Continuando con la bieca propaganda riusciranno solo a far pagare un prezzo ulteriore alla città di Genova e alla Liguria, ritardando la partenza del cantiere per la ricostruzione del ponte. Dunque, per il territorio che dovrebbero rappresentare, dopo il lutto per le vittime e il dolore dei familiari e degli sfollati, anche il danno di un cantiere infinito. Senza per questo aiutare in alcun modo le esigenze di verità e giustizia che sono nelle mani e nei compiti della magistratura. Basterebbe almeno documentarsi e conoscere le leggi vigenti per sapere che il ponte, una volta dissequestrato dalla magistratura, tornerà nella disponibilità della Società Autostrade. Dunque, a oggi, e fino a che non cambieranno le leggi, Società Autostrade è l’unico interlocutore possibile e indispensabile per chiunque voglia aprire un cantiere rapidamente. Per dare tutte le certezze di sicurezza e di qualità al progetto di ricostruzione sono state coinvolte professionalità di assoluta eccellenza: Fincantieri e lo Studio Piano. Con queste strutture, che rappresentano una garanzia per tutti, si potrà aprire il cantiere al più presto in modo tale che Autostrade finanzi il nuovo ponte (cosa che è tenuta a fare per legge come per legge resta, al momento, l’unico soggetto titolato ad aprire il cantiere) e che lo realizzi un consorzio qualificato di imprese e progettisti”.

Toti aggiunge: “Se il Movimento Cinque Stelle ha proposte diverse le metta in campo. Se il Movimento Cinque Stelle vuole cambiare le leggi, lo faccia, è al governo del paese. Ne prenderemo atto. Se pretendono di condannare Genova a una lenta agonia per guadagnare sulla pelle di cittadini e imprese qualche scampolo di consenso, attraverso una bieca propaganda, non lo consentiremo. Non è dignitoso per un partito di governo, che tanta fiducia ha avuto dai cittadini, continuare con assurda propaganda che rischia di far pagare un caro prezzo a tutti quei liguri che sognano un rapido ritorno alla normalità”.