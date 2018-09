Monconi del Morandi, via libera per i sensori di monitoraggio. Domani primi incontri tecnici

Genova. Questa mattina la Procura ha dato il via libera a partire con le operazioni di installazione dei sensori per il monitoraggio dei due tronconi di ponte Morandi.

Il nulla osta, contenuto in un documento inviato alla struttura del Commissario, da parte della Procura era un passaggio indispensabile per far partire i lavori, visto che l’area era posta a sequestro.

Il sostituto procuratore Massimo Terrile lo ha comunicato al presidente della Regione e commissario per l’emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti.

Per gli sfollati, quindi, si riaccendono le speranze di poter rientrare nelle loro case per prelevare gli averi e gli affetti personali.

La Commissione tecnica ha già individuato la ditta che, per competenze e miglior offerta sul mercato, potrà eseguire il lavoro di monitoraggio.