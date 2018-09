Genova. Quattro piante di marijuana alte un metro coltivate nella propria abitazione.

Per questo i carabinieri della stazione di Molassana hanno hanno denunciato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti una 42enne imprenditrice genovese, già pregiudicata per reati in materia di stupefacenti.

Le piante sono state sequestrate.