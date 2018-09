Millevele, Bucci e Toti partecipano alla regata della solidarietà: 50 mila euro devoluti per l’emergenza

Genova. La tradizionale Millevele genovese, che da anni accompagna come evento clou il Salone Nautico, quest’anno non poteva non essere un’edizione “straordinaria”, come lo stesso governatore Giovanni Toti ha più volte ricordato.

Di straordinario, infatti, c’è la congiuntura tragica per la città: ed è per questo che l’incasso derivante dalle quote di partecipazione deu vari yacht, barche e barchette sarà devoluto alla causa legata all’emergenza. Si parla di circa 50mila euro.

A margine della partenza, Giovanni Toti è tornato sulla questione ricostruzione ponte: “Stiamo aspettando il decreto – ha sottolineato – che oggi so non essere stato ancora portato al Quirinale per la firma. Basta perdere tempo”.