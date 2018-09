Mignanego, statale “dei Giovi” chiusa per fuga di gas in località Migliarina

Genova. A causa di una fuga di gas da una condotta prossima alla sede stradale, la statale 35 “dei Giovi” è provvisoriamente chiusa al traffico, per motivi precauzionali, all’altezza di Migliarina, nel territorio comunale di Mignanego, in provincia di Genova.

Il traffico è temporaneamente deviato sulla viabilità locale. I tecnici del distributore sono al lavoro per ripristinare la funzionalità del gasdotto.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la statale non appena il tratto sarà transitabile in piena sicurezza.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida